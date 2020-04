14:33 | 07.04.2020

VIRUS: Bund will deutlich mehr Schulden aufnehmen

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der Bund wird sich zur Finanzierung der Corona-Hilfsprogramme deutlich höher verschulden als ursprünglich geplant. Wie die Bundesfinanzagentur am Dienstag in Frankfurt mitteilte, steigt die Schuldenaufnahme im zweiten Quartal gegenüber der bisherigen Planung um 43 Milliarden Euro oder etwa 50 Prozent auf 130,5 Milliarden Euro. Im zweiten Halbjahr sei eine über die bisherigen Pläne hinausgehende Verschuldung von 66,5 Milliarden Euro möglich. Mit kurzfristigen Bundeswertpapieren (Bubills) sollen im zweiten Quartal 72 Milliarden Euro aufgenommen werden. Das sind 32 Milliarden Euro mehr als bisher geplant. Mit längerfristigen Wertpapieren sollen insgesamt 58,5 Milliarden Euro erlöst werden – ein Zuwachs von 11 Milliarden Euro gegenüber der bisherigen Emissionsplanung. Außerdem sollen Wertpapiere mit neuen Laufzeiten platziert werden, nämlich solche mit 7-jähriger und 15-jähriger Laufzeit. Die Planung der Schuldenaufnahme im zweiten Halbjahr unterliege erheblichen Unsicherheiten, erklärte die Finanzagentur. “Im Jahresverlauf eintretende Rückgänge oder Erhöhungen des Finanzierungsbedarfs des Bundes und seiner Sondervermögen können zu Änderungen der vorgesehenen Emissionsaktivitäten führen.”/bgf/ssc/jha/