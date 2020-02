13:09 | 17.02.2020

VIRUS: Bundesregierung prüft Hilfe für deutsche Passagiere auf Schiffen

BERLIN (dpa-AFX) – Die Bundesregierung prüft, ob deutsche Bürger auf den vom neuen Coronavirus Sars-CoV-2 betroffenen Kreuzfahrtschiffen “Westerdam” und “Diamond Princess” Hilfe bei der Rückkehr in ihre Heimat brauchen. Ziel sei es, dass alle Passagiere, die das wünschten, möglichst bald nach Deutschland zurückkehren können, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin. Zu dieser Frage stehe man auch im Kontakt mit den europäischen Partnern. In Berlin habe am Montag ein Krisenstab getagt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird überlegt, Rückkehrer nicht zentral unterzubringen, sondern eine Quarantäne im häuslichen Umfeld vorzunehmen./tam/DP/jha