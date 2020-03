6:09 | 13.03.2020

VIRUS: Corona-Verdacht beim Berater des iranischen Führers

TEHERAN (dpa-AFX) – Wegen des Verdachts auf Infektion mit dem Coronavirus ist der außenpolitische Berater des obersten iranischen Führers unter Quarantäne gestellt worden. Medienberichten zufolge wurden bei Ali-Akbar Welajati Anzeichen einer Covid-19-Erkrankung diagnostiziert. Er wurde daher von seinen Ärzten vorsichtshalber unter Quarantäne gestellt. Ihm gehe es aber den Umständen entsprechend gut, erklärten die Ärzte am Freitag. Welajati ist einer der wichtigsten Berater von Führer Ajatollah Ali Chamenei und gilt daher als einer der einflussreichsten Politiker im Iran. Außerdem ist er Leiter des Massih Daneshchwari Krankenhauses, wo in der Zwischenzeit hauptsächlich Corona-Patienten behandelt werden. Zu Beginn des Monats war ein weiterer Berater des Führers, Mohammed Mirmohammedi, an den Folgen des Virus gestorben. Bislang sind mindestens acht iranische Offizielle Opfer des Coronavirus geworden. Unter ihnen waren auch der ehemalige Vizeaußenminister Hussein Scheicholeslam sowie die neugewählte Abgeordnete Fatemeh Rahbar. Außerdem wurden mindestens 14 weitere Offizielle positiv getestet. Zu dieser Gruppe gehören auch der Vizegesundheitsminister Iradsch Haritrtschi sowie die Vizepräsidentin und Frauenbeauftragte Massumeh Ebtekar. Die Corona-Krise hat den Iran besonders hart getroffen. Eine Woche vor dem persischen Neujahr am 20. März ist die Zahl der mit dem Virus Sars-CoV-2 Infizierten und der Todesfälle erneut deutlich gestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hat sich die Zahl der Toten auf 429 erhöht, die der erfassten Infektionen ist auf mehr als 10 000 gestiegen./str/fmb/DP/zb