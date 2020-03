7:52 | 20.03.2020

VIRUS: Drei Corona-Fälle auf Kreuzfahrtschiff vor Sydney

SYDNEY (dpa-AFX) – Zwei Passagiere und ein Besatzungsmitglied eines Kreuzfahrtschiffs in Sydney sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die “Ruby Princess”, auf der 2700 Passagiere und 1100 Crewmitglieder waren, hatte nach einer Reise rund um Neuseeland am Donnerstag vor der australischen Metropole angelegt. Danach wurden 13 Menschen getestet, die sich unwohl gefühlt hatten. Der Rest wurde nach Hause geschickt, mit der Auflage, 14 Tage zuhause zu bleiben. Der Test dauerte 24 Stunden, am Freitag teilten die Gesundheitsbehörden das Ergebnis mit. In Australien gibt es mehr als 700 bestätigte Fälle des Virus, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Premierminister Scott Morrison rief dazu auf, auf Distanz zu gehen und in geschlossenen Räumen um Menschen je vier Quadratmeter zu lassen. Ab Freitagabend dürfen Ausländer nicht mehr einreisen. Ausgenommen sind lediglich die eigenen Bürger, Menschen mit dauerhaftem Wohnsitz sowie deren enge Familienmitglieder. Auch Neuseeland hat ein solches Einreiseverbot verhängt./ca/DP/jha