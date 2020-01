21:16 | 28.01.2020

VIRUS: Drei weitere Fälle in Bayern bestätigt

MÜNCHEN (dpa-AFX) – In Bayern sind drei weitere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert worden. Sie stünden in Zusammenhang mit dem ersten bestätigten Fall der neuen Lungenkrankheit in Deutschland, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am Dienstagabend mit./kre/DP/he