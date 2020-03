18:10 | 10.03.2020

VIRUS: Eishockey-Saison vorzeitig beendet – kein Meister

NEUSS (dpa-AFX) – Die Saison in der Deutschen Eishockey Liga wird als Folge der Ausweitung des Coronavirus vorzeitig abgebrochen. Wie die DEL am Abend mitteilte, gibt es in diesem Jahr keinen Meister./puk/lap/DP/men