19:57 | 30.03.2020

VIRUS: Erste Infektion in Kriegsgebiet Ostukraine

LUHANSK (dpa-AFX) – Im Kriegsgebiet Luhansk im Osten der Ukraine haben die Behörden der Separatisten erstmals eine Infektion mit dem gefährlichen Coronavirus bestätigt. Der Patient sei in einem Krankenhaus isoliert worden, teilte der zuständige Arzt, Dmitri Dokaschenko, am Montag in Luhansk örtlichen Medien zufolge mit. Mehr als 200 Menschen befinden sich in dem Gebiet unter Beobachtung in medizinischen Einrichtungen. Im benachbarten Donezker Rebellengebiet soll es dagegen bisher keine Infektionen geben. Die Donezker Aufständischen untersagten den Bewohnern jegliche Ausreisen. Die Ukraine, die selbst nach offiziellen Angaben bereits 480 mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierte Menschen hat, sperrte den Zugang zur Region komplett. Einreisen sind aber aus Russland möglich. Internationale Hilfsorganisationen befürchten bei einer Ausbreitung des Coronavirus in dem Kriegsgebiet eine humanitäre Katastrophe. Teile der ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk entlang der russischen Grenze stehen seit 2014 unter Kontrolle prorussischer Rebellen. Bei Kämpfen mit Regierungstruppen wurden seither UN-Schätzungen zufolge rund 13 200 Menschen getötet. Ein Friedensplan liegt auf Eis. In der Ukraine sind bisher elf Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben./ast/DP/fba