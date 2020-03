11:00 | 12.03.2020

VIRUS: EU-Kommissionschefin beruft Corona-Krisensitzung ein

BRÜSSEL (dpa-AFX) – Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag ihre wichtigsten Kommissare zur Krisensitzung zusammengerufen. Es gehe um eine Einschätzung des von den USA angekündigten Einreisestopps für Menschen aus Europa, aber auch die Entwicklung in Italien, die Lageeinschätzung der EU-Gesundheitsbehörde ECDC und andere wichtige Fragen, hieß es aus EU-Kreisen. “Angesichts der raschen Entwicklung arbeiten wir an Antworten an allen Fronten, um gegen das Coronavirus vorzugehen”, erklärte von der Leyen auf Twitter. Sie nannte als Themen auch die von einigen EU-Staaten verhängten Grenzkontrollen sowie die Bereitstellung von Schutzausrüstung und ein Paket zur Stützung der europäischen Wirtschaft. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, die Grenzen für Reisende aus Europa für 30 Tage zu schließen. Gleichzeitig warf er der Europäischen Union vor, nicht genug gegen die Coronavirus-Krise getan zu haben./wim/DP/jha