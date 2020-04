5:50 | 16.04.2020

VIRUS: EU-Parlament debattiert über gemeinsames Vorgehen

BRÜSSEL (dpa-AFX) – Das Europäische Parlament debattiert in einer Sondersitzung über eine gemeinsame Antwort der EU-Staaten auf die Corona-Krise. Am Donnerstagmorgen (ab ca. 09.00 Uhr) werden EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratschef Charles Michel im Plenarsaal erwartet. Die Abgeordneten sollen anschließend über eine entsprechende Resolution abstimmen. Darin wird unter anderem mehr Schutz der EU-Bürger angesichts der Gesundheitskrise sowie eine einheitliche Strategie zum Ausstieg aus den Notmaßnahmen gefordert. In dem Entwurf des Entschließungsantrags des EU-Parlaments wird zudem das Vorgehen Ungarns und Polens in der Pandemie kritisiert. Bei weiteren Abstimmungen geht es unter anderem um EU-Hilfen zur Unterstützung der Gesundheitssysteme der Mitgliedsstaaten. Wegen der Corona-Krise ist der normale Sitzungskalender des Parlaments derzeit ausgesetzt. Ein Großteil der Abgeordneten verfolgt die Sitzung online. Die EU-Politiker werden ihre Stimme per E-Mail abgeben. Die einzelnen Stimmrunden dauern deshalb den ganzen Tag. Ergebnisse werden erst gegen 22.50 Uhr erwartet. Das endgültige Abstimmungsergebnis der Resolution wird nach Angaben des Parlaments am Freitag von Parlamentspräsident David Sassoli bekannt gegeben./ari/DP/nas