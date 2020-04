20:03 | 07.04.2020

VIRUS: EU-Staaten wollen mehr Zusammenarbeit der Wissenschaft

BRÜSSEL (dpa-AFX) – Im Kampf gegen das Coronavirus wollen die EU-Staaten ihre wissenschaftliche Expertise stärker bündeln. In den kommenden Wochen soll eine Arbeitsgruppe aus hochrangigen Experten eingesetzt werden, die von den EU-Staaten und der EU-Kommission benannt werden, wie Bundesbildungsministerin Anja Karliczek am Dienstag vor einer Videoschalte mit ihren EU-Kollegen sagte. “Sie sollen uns zu möglichen weiteren Initiativen im Bereich von Forschung und Innovation auf mittel- und langfristige Sicht beraten.” Die Arbeitsgruppe sei Teil eines Aktionsplans, den EU-Kommission und EU-Staaten in den vergangenen zwei Wochen erarbeitet hätten. Die Minister wollten am Dienstag über den Plan beraten./wim/DP/he