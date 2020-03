0:49 | 19.03.2020

VIRUS: EZB legt Notkaufprogramm in Höhe von 750 Milliarden Euro auf

FRANKFURT (dpa-AFX) – Im Kampf gegen wirtschaftliche Folgen der Coronavirus-Pandemie hat die Europäische Zentralbank ein Notkaufprogramm für Anleihen in Höhe von 750 Milliarden Euro angekündigt. Es soll dabei um Wertpapiere der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft gehen, wie die EZB am späten Mittwochabend mitteilte./hme/jbz/DP/bgf