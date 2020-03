18:01 | 10.03.2020

VIRUS: FC Bayern gegen Chelsea in der Champions League ohne Publikum

MÜNCHEN (dpa-AFX) – Das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern München gegen den FC Chelsea am 18. März findet als Geisterspiel statt. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mitteilte, wird diese Partie wegen der Folgen des neuartigen Coronavirus vor leeren Zuschauerrängen ausgetragen./kun/DP/men