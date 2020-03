21:51 | 23.03.2020

VIRUS: Großbritannien erlässt allgemeine Ausgangsbeschränkungen

LONDON (dpa-AFX) – Die britische Regierung hat im Kampf gegen das Coronavirus weitreichende Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Das verkündete Premierminister Boris Johnson am Montagabend in einer im Fernsehen übertragenen Rede an die Nation./cmy/DP/stw