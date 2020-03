9:51 | 21.03.2020

VIRUS: Landeskriminalamt warnt in Corona-Krise vor Betrügern

HANNOVER (dpa-AFX) – Niedersachsens Landeskriminalamt (LKA) warnt vor Kriminellen, die aus der Corona-Krise Profit schlagen wollen. Die Betrüger suchten nach Ängsten in der Bevölkerung, sagte LKA-Sprecherin Katrin Gladitz der “Braunschweiger Zeitung” (Samstag). “Corona löst derzeit natürlich die größten Sorgen aus. Die Betrüger sind kreativ.” So habe das LKA einen Fakeshop im Internet im Blick, der angebliche Schutzmasken verkaufe. “Bisherige Kontaktaufnahmen zum Provider waren nicht erfolgreich”, erklärte Gladitz. Ebenso warnt das LKA vor falschen Polizisten: “Die Täter geben vor, von der Polizei oder vom Gesundheitsamt zu sein. Man müsse angeblich einen Abstrich machen oder man werde angeblich unter Quarantäne gestellt”, berichtete die LKA-Sprecherin. Echte Mitarbeiter der Gesundheitsämter und auch Polizisten würden sich ausweisen, stellte Gladitz klar. Schon das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte vor Betrügern gewarnt, die Schutzanzüge und Mundschutz tragen und versuchen, sich Zutritt zu Häusern und Wohnungen zu verschaffen. Sie sollen unter anderem im Landkreis Nienburg unterwegs gewesen sein./uk/DP/stw