17:33 | 28.03.2020

VIRUS: Lazarettschiff trifft in Los Angeles ein

LOS ANGELES (dpa-AFX) – Zur Entlastung der Krankenhäuser in der Coronavirus-Krise ist ein Lazarettschiff des US-Militärs in Los Angeles eingetroffen. Die “Mercy” werde mit ihren 1000 Betten als zusätzliche Klinik dienen, erklärte Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom auf Twitter. Das Schiff hatte den Hafen der Stadt am Freitag erreicht. US-Medien berichteten, dass es bereits an diesem Samstag einsatzbereit sein sollte. Auf dem Schiff sollen ausschließlich Patienten behandelt werden, die nicht an der neuen Lungenerkrankung Covid-19 leiden. US-Präsident Donald Trump wollte am Samstag im US-Bundesstaat Virginia beim Auslaufen eines weiteren Lazarettschiffs dabei sein. Die “Comfort” wird nach New York fahren, um dort weitere Krankenhausbetten bereitzustellen. Die Metropole ist die Stadt, die in den USA bislang am schlimmsten vom Coronavirus betroffen ist. Dort sind der Johns-Hopkins-Universität zufolge mehr als 26 690 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen. In den USA liegt die Zahl insgesamt bei mehr als 104 800. Mehr als 1700 Menschen sind bereits gestorben./lkl/DP/fba