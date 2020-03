13:47 | 19.03.2020

VIRUS: Mehr als 2300 Reservisten bieten Hilfe in Coronakrise an

BERLIN (dpa-AFX) – Beim Verteidigungsministerium haben sich nach Angaben von Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) 2336 Reservisten gemeldet, die notfalls im Kampf gegen die Coronakrise zusätzlich helfen könnten. Insgesamt gebe es 75 000 Reservisten, über deren Erreichbarkeiten man verfüge, sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag in Berlin. Die Bundeswehr hat mehr als 180 000 Soldaten. Der Reservistenverband der Bundeswehr hat 115 000 Mitglieder. “Beordert” sind 28 000 Reservisten – diese Männer und Frauen machen regelmäßig Übungen. Sie sind in die Bundeswehr eingebunden./bk/rm/cn/mfi/DP/mis