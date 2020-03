12:25 | 28.03.2020

VIRUS: Mehr als 800 Corona-Tote in 24 Stunden in Spanien

MADRID (dpa-AFX) – Im besonders schwer vom Coronavirus betroffenen Spanien sind innerhalb von 24 Stunden 832 neue Todesopfer verzeichnet worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Es ist der höchste Anstieg, der in dem Land bisher registriert wurde./cfn/DP/men