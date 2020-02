18:56 | 24.02.2020

VIRUS: Messe Frankfurt verschiebt wegen Coronavirus Messe Light + Building

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wegen der verstärkten Verbreitung des neuartigen Coronavirus in Europa wird die Messe für Licht und Gebäudetechnik Light + Building in Frankfurt verschoben. Die zunächst vom 8. bis zum 13. März geplante Veranstaltung finde nun zwischen Mitte und Ende September 2020 statt, teilte die Messe Frankfurt am Montag mit. Die Situation sei in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt bewertet worden. “Es wird eine mehrstufige gesundheitliche Prüfung von Messegästen aus China verlangt, die durch die Messe Frankfurt nur mit unverhältnismäßigem Aufwand realisiert werden kann.” Die Light + Building gibt es alle zwei Jahre. 2018 seien rund 220 000 Besucher gekommen./jba/DP/stk