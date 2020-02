20:19 | 12.02.2020

VIRUS: Mobilfunk-Messe MWC in Barcelona abgesagt

BARCELONA (dpa-AFX) – Die weltweit wichtigste Mobilfunk-Messe MWC wird in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Gefahr abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Mittwochabend mit. Zuvor hatten viele große Aussteller angekündigt, dem für Ende Februar angesetzten Branchentreff fernzubleiben./so/DP/he