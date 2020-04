5:49 | 15.04.2020

VIRUS: Nato-Verteidigungsminister beraten über Folgen für Einsätze

BRÜSSEL (dpa-AFX) – Die Nato-Verteidigungsminister beraten am Mittwoch (15.00 Uhr) in einer Sonderschalte über die Folgen der Corona-Krise für die gemeinsamen Einsätze. Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte zuletzt immer wieder, das Militärbündnis sei trotz der Pandemie weiter einsatzbereit. Die Hauptaufgabe der Nato bleibe der Schutz von fast einer Milliarde Bürgern. Derzeit ist einzig der Nato-Ausbildungseinsatz im Irak ausgesetzt. Dies ist allerdings auch auf Sicherheitsbedenken nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani Anfang des Jahres durch die USA zurückzuführen. Wegen Covid-19 beraten Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und ihre Kollegen am Mittwoch per Videoschalte. Auch der Kampf gegen Fake News und Propaganda in der Corona-Krise steht auf dem Plan der Minister. Stoltenberg zufolge versuchen staatliche und nicht-staatliche Akteure, einen Vorteil aus der Krise zu ziehen, falsche Darstellungen zu streuen und die Nato so zu spalten. Die amerikanische Nato-Botschafterin Kay Bailey Hutchison nannte in diesem Zusammenhang am Dienstag China und Russland./wim/DP/fba