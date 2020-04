11:29 | 08.04.2020

VIRUS: Niederlande warnen Deutsche an der Grenze vor unnötigen Einreisen

LEER/MEPPEN (dpa-AFX) – Die Niederlande versuchen angesichts der Corona-Epidemie, Deutsche vor dem Osterwochenende mit Warnschildern an der Grenze von unnötigen Reisen in ihr Land abzuhalten. “Reise nicht notwendig? Bleiben Sie bitte zu Hause!”, heißt es auf Leuchttafeln, die an der Grenze zu Niedersachsen aufgestellt wurden, berichtete das “Dagblad van het Noorden”. Die Verkehrsbehörden hätten die Schilder im Laufe des Dienstags an den Autobahnen etwa bei Bad Nieuweschans und auch an der Europastraße aus Richtung Meppen aufgestellt. Die Hoffnung sei, dass Deutsche ohne dringenden Reisegrund kehrtmachten, sagte ein Behördensprecher der Zeitung. Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) hatte vor einigen Tagen bereits vor Osterausflügen nach Holland gewarnt. “Bitte verzichten Sie auch auf Reisen in die Niederlande.” Berichte über vermeintlich offene Strände oder zugängliche Campingplätze übten eine verhängnisvolle Anziehungskraft aus. Es sei aber sehr wichtig, dieser Verführung zu widerstehen. “Bitte überdenken Sie auch, ob Sie Ihren unter ganz anderen Rahmenbedingungen gebuchten Hotelaufenthalt bei unseren niederländischen Nachbarn wirklich wahrnehmen müssen.” Der Schutz vor weiteren Corona-Infektionen gehe vor. “Sonst laufen wir in Niedersachsen Gefahr, die bisher erzielten Erfolge bei der Eindämmung von Corona wieder zu verlieren.” Das Krisenkabinett hatte den Bundesländern empfohlen, eine 14-tägige Quarantäne für alle Einreisenden anzuordnen, die sich mehrere Tage im Ausland aufgehalten haben. Das Robert Koch-Institut stuft die Niederlande inzwischen als Covid-19-Risikogebiet ein. Die am Mittwoch in Kraft getretene neue niedersächsische Corona-Verordnung untersagt Auslandsreisenden für 14 Tage den Besuch von Krankenhäusern, Pflege- und Bildungseinrichtungen./evs/DP/jha