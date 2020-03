9:33 | 13.03.2020

VIRUS: Norwegen senkt Leitzins um 0,50 Prozentpunkte

OSLO (dpa-AFX) – Die norwegische Notenbank hat auf die Corona-Krise reagiert und ihre Leitzinsen gesenkt. Der Leitzins werde um 0,50 Prozentpunkte auf 1,00 Prozent reduziert, teilte die Notenbank am Freitag nach einer außerordentlichen Sitzung in Oslo mit. Zudem stellt die Notenbank den Finanzmärkten zusätzliche Liquidität bereit. “In naher Zukunft wird die Aktivität in der norwegischen Wirtschaft aufgrund des Coronavirus-Ausbruchs erheblich zurückgehen”, hieß es weiter. “Viele Unternehmen spüren die negativen Auswirkungen.” Der starke Rückgang des Ölpreises laste ebenfalls auf der Wirtschaft. Angesichts der hohen Unsicherheit sei die Notenbank bereit, die Zinsen weiter zu senken. Die Notenbank bietet zudem den Banken außerordentliche Kredite mit einer Laufzeit von drei Monaten an. Die Risikoprämie an den Geldmärkten sei stark gestiegen. Mit der Maßnahme soll sichergestellt werden, dass die Leitzinssenkung auf die Geldmarktzinsen durchschlägt. Die norwegische Notenbank folgt mit ihren Entscheidungen einer Reihe anderer Notenbanken. Die US-Notenbank Fed hatte etwa bereits in der vergangenen Woche die Zinsen gesenkt. Die Europäische Zentralbank hat am Donnerstag zwar die Zinsen nicht verändert, aber ein Maßnahmepaket zur Stützung der Kreditvergabe beschlossen./jsl/mf/jha/