11:25 | 06.04.2020

VIRUS: Österreich will ab 14. April die Anti-Corona-Maßnahmen lockern

WIEN (dpa-AFX) – Österreich will seine drastischen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus direkt nach Ostern langsam lockern. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gab am Montag die Öffnung von kleinen Geschäften sowie Bau- und Gartenmärkten unter strengen Auflagen ab dem 14. April als Ziel aus.