16:08 | 14.04.2020

VIRUS: Russland nimmt China gegen Vorwürfe in Corona-Pandemie in Schutz

MOSKAU (dpa-AFX) – Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat China gegen Schuldzuweisungen wegen der Coronavirus-Pandemie in Schutz genommen. Es sei “absolut unzulässig” und daneben, davon zu sprechen, dass China dafür bezahlen solle, dass die Infektion ausgebrochen sei und das Land nicht rechtzeitig darüber informiert habe. Das sagte Lawrow am Dienstag in einer Online-Konferenz mit Journalisten. “Mir stehen die Haare zu Berge, wenn ich so etwas höre.” US-Präsident Donald Trump hatte Sars-CoV-2 zeitweise als chinesisches Virus bezeichnet und auch die Weltgesundheitsorganisation WHO kritisiert. Minister Lawrow verteidigte die Arbeit der WHO als “effektiv”. Wer sich im Rückblick anschaue, wie die Organisation vorgegangen sei im Kampf gegen die Pandemie, könne sich davon leicht überzeugen, sagte er. Der russische Chefdiplomat warnte davor, die Corona-Krise für politische Zwecke zu missbrauchen. “Das ist ein Unheil, das alle betrifft, und kämpfen dagegen können wir nur gemeinsam”, sagte er. Kremlchef Wladimir Putin sprach sich bei einer Videokonferenz mit Staatschefs ehemaliger Sowjetrepubliken für eine stärkere Zusammenarbeit in den Krisenzeiten aus. Russland sei bereit, Staaten in Not weiter zu helfen. Das russische Militär unterstützt Italien und Serbien etwa mit medizinischem Personal, mit Technik und Schutzausrüstungen sowie Desinfektionsmitteln. Im eigenen Land spricht die russische Führung weiter von einer zunehmend ernsten Lage. Die Zahl der Infizierten wächst täglich um neue Rekordwerte. Sie stieg am Dienstag um knapp 2800 neue Fälle auf mehr als 20 000. Die Zahl von coronainfizierten Menschen, die starben, wurde mit 170 angegeben, die der Genesenen mit 1694. Der russische Präsident sagte auch, dass sein Land aktiv an der Entwicklung von Medikamenten, darunter Impfstoffe, arbeite. “Tatsächlich läuft diese Arbeit sehr gut”, sagte Putin./mau/DP/zb