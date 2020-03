12:28 | 18.03.2020

VIRUS: Schleswig-Holstein beschließt 500 Millionen Euro Nothilfeprogramm

KIEL (dpa-AFX) – Mit einem Nothilfeprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro will Schleswig-Holstein wirtschaftliche Folgen der Coronakrise abfedern. Der Landtag beschloss am Mittwoch einstimmig einen Nachtragshaushalt für 2020 mit entsprechenden Kreditermächtigungen. Nötig war dafür nach den Regularien der Schuldenbremse in der Landesverfassung eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bat zuvor in einer Regierungserklärung um Verständnis für die notwendigen drastischen Maßnahmen. “Jeder einzelne ist jetzt gefragt, dann kommen wir bestmöglich durch diese Zeit”, sagte Günther. Er mahnte einen gesellschaftlichen Schulterschluss an, um die Ausbreitung einzudämmen. Regierung und Landtag wollen mit dem Geld Betrieben und Beschäftigten helfen. Welche Personengruppen genau Hilfen erhalten, ist aber noch offen./akl/DP/jha