12:50 | 12.03.2020

VIRUS: UN-Menschenrechtsrat suspendiert Treffen in Genf ab Freitag

GENF (dpa-AFX) – Der in Genf tagende UN-Menschenrechtsrat wird seine laufende Sitzung wegen der Ausbreitung des Coronavirus am morgigen Freitag abbrechen. Das kündigte die die österreichische Ratsvorsitzende Elisabeth Tichy-Fisslberger am Donnerstag an. Die Sitzung hätte noch bis zum 20. März gedauert. Die Zahl der Coronavirusfälle war im kleinen Kanton Genf direkt an der Grenze zu Frankreich und im angrenzenden größeren Kanton Waadt zusammen so hoch wie in keiner anderen Region in der Schweiz. Insgesamt nehmen im Laufe der vierwöchigen Sitzung des Menschenrechtsrats nach Schätzungen rund 10 000 Menschen an Veranstaltungen in Genf teil. Etwa 4 000 davon reisen aus dem Ausland an./oe/DP/nas