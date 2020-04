5:25 | 06.04.2020

VIRUS: US-Präsident Trump wünscht Großbritanniens Johnson gute Besserung

WASHINGTON (dpa-AFX) – US-Präsident Trump hat dem britischen Premierminister Boris Johnson nach dessen Einlieferung ins Krankenhaus eine rasche Genesung gewünscht. “Ich bin voller Hoffnung und sicher, dass er in Ordnung sein wird”, sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. “Er ist ein starker Mann.” Trump fügte hinzu: “Alle Amerikaner beten für ihn.” Johnson war wegen einer Covid-19-Erkrankung vorsorglich zu Tests ins Krankenhaus gebracht worden, wie die britische Regierung am Sonntag mitteilte. Der 55 Jahre alte konservative Politiker hatte am 27. März seine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 bekannt gemacht und sich seitdem in seiner Dienstwohnung isoliert./jbz/DP/zb