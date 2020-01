17:54 | 28.01.2020

VIRUS: USA rufen China zu mehr Transparenz und Kooperation bei Virus auf

WASHINGTON (dpa-AFX) – Die USA haben China zu mehr Kooperation und Transparenz beim Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Lungenvirus aufgerufen. “Wir mahnen China dringend: Mehr Kooperation und Transparenz sind die wichtigsten Schritte, die man für eine effektivere Bekämpfung unternehmen kann”, sagte US-Gesundheitsminister Alex Azar am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington. Das US-Außenministerium und die US-Gesundheitsbehörde CDC hatten am Montag der amerikanischen Bevölkerung von allen nicht dringend notwendigen Reisen nach China abgeraten. Weitere Reiseeinschränkungen lägen dem Tisch, über sie sei aber noch nicht entschieden, sagte Gesundheitsminister Azar. In den USA gibt es der CDC zufolge bislang fünf bestätigte Fälle des neuen Coronavirus./cah/DP/nas