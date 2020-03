8:04 | 21.03.2020

VIRUS: Yosemite-Nationalpark in Kalifornien macht wegen Corona-Krise zu

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) – Der beliebte Yosemite-Nationalpark im kalifornischen Sierra-Nevada-Gebirge wird wegen der Coronavirus-Pandemie dicht gemacht. Zum Schutz von Besuchern, Mitarbeitern und Anwohnern werde der Naturpark ab sofort bis auf Weiteres geschlossen, teilte die Parkverwaltung am Freitagabend (Ortszeit) mit. Vor wenigen Tagen machten bereits Zeltplätze und Besucherzentren zu, aber Wanderwege blieben zunächst offen. Für Kalifornien hatte der Gouverneur des Westküstenstaates am Donnerstag eine unbegrenzte “Stay at Home”-Anordnung erlassen, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Der für seine Wasserfälle und imposanten Granitfelsen wie El Capitan und Half Dome bekannte Yosemite-Park lockt jährlich mehr als vier Millionen Besucher an. Nur selten wird die Touristenattraktion geschlossen. Das war zuletzt im Sommer 2018 der Fall, als schwere Waldbrände den Zugang zum Yosemite-Tal für mehrere Wochen versperrten. Die Schließung war vor allem wegen der starken Rauchbelastung notwendig./mub/DP/zb