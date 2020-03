12:01 | 19.03.2020

VIRUS: Zulieferer Schaeffler kappt Produktion im Autogeschäft

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) – Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler fährt angesichts der Coronavirus-Pandemie die Produktion im Automobilgeschäft zurück. Die Anpassung erfolge standortspezifisch und unter Berücksichtigung der jeweiligen Bedarfssituationen in den Sparten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mit. Zu dem mit Arbeitnehmervertretern verabschiedeten Maßnahmenpaket gehörten neben bewährten Instrumenten wie Schließtagen, Gleitzeitkonten und Betriebsferien auch die im Zuge der Corona-Krise verabschiedeten Regeln zur Kurzarbeit, hieß es. Die Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen laufe ab sofort. Schaeffler betonte, dass die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter oberste Priorität habe. Zudem will der Zulieferer die Lieferketten so weit wie möglich aufrechterhalten und den Einfluss der Krise auf seine Kunden möglichst minimieren, verdeutlichte Konzernchef Klaus Rosenfeld in der Mitteilung. Viele Autobauer wie VW , Daimler , BMW , Audi oder Opel setzen die Fertigung derzeit ebenfalls aus./eas/mis