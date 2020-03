12:47 | 23.03.2020

VIRUS/ANALYSE: Hilfspakete federn wirtschaftlichen Absturz ab – Berenberg Bank

HAMBURG (dpa-AFX) – Die Berenberg Bank rechnet in den kommenden Monaten in Deutschland mit einem nie dagewesenen Einbruch der Wirtschaftsleistung. “Wir müssten davon ausgehen, dass der Rückgang in den kommenden Monaten bis Mai deutlich stärker sein wird als in der schweren Finanz- und Wirtschaftkrise 2009”, sagte Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding am Montag in einer Telefonkonferenz. Aktuell gebe es einen “in Friedendszeiten einmaliger Schock für Angebot und Nachfrage”. Schmieding wollte aber derzeit keine Prognose über das mögliche Ausmaß des Rückgangs der Wirtschaftsleistung abgeben. Angesichts massiver Hilfsprogramme von Regierungen und Notenbanken erkannte der Ökonom gute Chancen für eine wirtschaftliche Erholung noch im laufenden Jahr. Obwohl die Wirtschaft in den kommenden Monaten einen seit dem zweiten Weltkrieg beispiellosen Rückschlag erleiden dürfte, sieht der Ökonom noch keine Gefahr, dass die Krise von der Realwirtschaft auf den Finanzsektor durchschlagen und erneut eine Finanzkrise auslösen könnte. Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und die Fiskalpolitik der Bundesregierung hätten außerdem jeweils alles Notwendige in die Wege geleitet, um Liquiditätsengpässe in der Wirtschaft und eine Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Um die Folgen der Virus-Krise zu stemmen, könnte die EZB ihre Anleihekäufe nach Einschätzung von Schmieding noch weiter ausweiten. Mit der zu erwartenden Neuverschuldung in den Staaten der Eurozone sei auch die Ausgabe neuer Staatsanleihen verknüpft, die eine Ausweitung des Kaufprogramms der Notenbank möglich mache. Schmieding zeigte sich überzeugt, dass die eingeleiteten Maßnahmen “einen erheblichen Erfolg haben werden”. Trotz der aktuell gewaltigen Probleme für die Wirtschaft rechnet der Ökonom nicht mit größeren Zweitrundeneffekten. Hierbei handelt es sich um Preiserhöhungen als Reaktion auf vorangegangene Kostensteigerungen. In seinem Basisszenario geht Schmieding von einer schrittweisen Aufhebung der Beschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus aus, die im Mai beginnt. Dann könnte es “in einigen Monaten zu einem Wiederaufschwung kommen”. In diesem Szenario können die aktuellen Verluste der Wirtschaftsleistung aufgeholt werden. “Die Wirtschaftsleistung kann dann in zwei Jahren wieder das Vorkrisenniveau erreichen”, sagte der Ökonom. Allerdings sei wegen der Notmaßnahmen mit einem “erheblichen Anstieg der Haushaltsdefizite” in den Ländern der Eurozone zu rechnen. Dann seien Defizite von fünf Prozent möglich. Um diese starke Neuverschuldung zu stemmen, rät Experte Schmieding zur zeitweisen Einführung von “Corona-Bonds” als Instrument der Finanzierung. Seiner Einschätzung nach wäre ein solches gemeinschaftliches Finanzierungsmodell vor dem Hintergrund des Ausmaßes der Krise auch in Deutschland politisch umsetzbar./jkr/jsl/jha/