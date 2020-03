8:04 | 21.03.2020

VIRUS/DLV-Präsident Kessing zu Olympia: ‘Sport wünscht rasche Entscheidung’

DÜSSELDORF (dpa-AFX) – Der deutsche Leichtathletik-Präsident Jürgen Kessing erwartet vom Internationalen Olympischen Komitee angesichts der sich ausweitenden Coronavirus-Pandemie eine ähnliche Entscheidung wie die des Europäischen Fußball-Verbandes UEFA. “Ich hätte mir gewünscht, dass man dem Beispiel des Fußballs folgt und wie die Europameisterschaft auch die Olympiaschen Spiele in Tokio um ein Jahr verschiebt”, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Überhaupt dringt er darauf, dass das IOC “trotz wirtschaftlicher Zwänge” schnell für klare Verhältnisse sorgt. Der Sport wünscht sich rasch eine klare Entscheidung. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Pandemie in vier Monaten vorbei ist”, sagte der Bürgermeister der baden-württembergischen Stadt Bietigheim-Bissingen. Die Olympia-Qualifikation der Leichtathleten sei besonders betroffen, auch wenn in einigen Disziplinen schon Ergebnisse und Leistungen aus dem Vorjahr dafür herangezogen werden. “Das reicht nicht, es wird immer schwieriger”, sagte Kessing. “Was Training und Periodisierung betreffe gebe es große Probleme.”/ac/DP/zb