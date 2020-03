9:04 | 12.03.2020

VIRUS/EU-Ratschef Michel nach US-Ankündigung: Europa tut alles gegen Corona

BRÜSSEL (dpa-AFX) – Nach der US-Ankündigung eines Einreisestopps für Ausländer aus Europa hat EU-Ratschef Charles Michel klargestellt, dass Europa seinen Teil zur Bekämpfung des Coronavirus beiträgt. “Europa unternimmt alle notwendigen Maßnahmen, um die Ausbreitung des Covid-19-Virus einzudämmen, die Anzahl der betroffenen Menschen zu begrenzen und die Forschung zu unterstützen”, schrieb der Belgier am Donnerstag auf Twitter. Die Lage solle nach der Verkündung von US-Präsident Donald Trump nun neu bewertet werden. “Wirtschaftliche Beeinträchtigung muss vermieden werden.” Trump hatte am Mittwochabend angekündigt, die Grenzen für Ausländer aus Europa zu schließen. “Wir werden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen”, sagte er. Ausgenommen seien Amerikaner, die sich entsprechenden Tests unterzögen, und Reisende aus Großbritannien./wim/DP/jha