20:08 | 30.03.2020

VIRUS/Gewerkschaft: Corona-Krise trifft Beschäftigte im Handel hart

BERLIN (dpa-AFX) – Die rund drei Millionen Beschäftigten im Einzelhandel sind von den Folgen der Corona-Krise nach Gewerkschaftsangaben besonders betroffen. “Im Einzelhandel sind die Einkommensverhältnisse so auf Kante genäht, dass die Beschäftigten keine Möglichkeit haben, für schwierige Zeiten zu sparen oder sich Rücklagen zu schaffen”, teilte Verdi-Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger am Montag mit. Sie warnte, Hunderttausende könnten in existenzbedrohende Notlagen geraten, müssten sie allein vom Kurzarbeitergeld leben. Verdi forderte die Arbeitgeber auf, das Kurzarbeitergeld tariflich auf 90 Prozent aufzustocken. Doch auch viele Händler, deren Läden geschlossen sind, sorgen sich nach Angaben des Handelsverband Deutschland um ihre Existenz. Er lehnt es ab, für die gesamte Branche festzulegen, dass die Unternehmen das Kurzarbeitergeld aufstocken. Es beträgt 60 Prozent des Nettogehalts, bei Beschäftigten mit Kindern 67 Prozent. Viele Einzelhändler hätten einen Zuschuss vorgesehen, teilte der Verband mit. Eine “Null-Zuschuss-Lösung” müsse aber unbedingt möglich bleiben. Der Verband fordert außerdem, die vereinbarte Tariferhöhung zu verschieben, um Arbeitsplätze zu sichern./bf/DP/fba