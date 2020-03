8:09 | 26.03.2020

VIRUS/GfK: Corona-Krise lässt Verbraucherstimmung einbrechen

NÜRNBERG (dpa-AFX) – Die aktuelle Corona-Krise hat die Verbraucherstimmung in Deutschland auf den niedrigsten Wert seit der Finanzkrise einbrechen lassen. In seinem monatlich ermittelten Konsumklimaindex prognostiziert der Nürnberger Marktforscher GfK für April einen Rückgang um 5,6 Punkte auf 2,7 Zähler. Nur im Mai 2009 auf dem Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise lag der Index mit 2,6 Punkten niedriger. “Ein so starker Rückgang ist seit Beginn der Erstellung des Konsumbarometers 1994 beispiellos”, sagte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. Die Verbraucher sehen auf Deutschland wirtschaftlich sehr schwierige Zeiten zukommen, so die GfK. Gefragt nach ihrer Konjunktureinschätzung äußerten sie sich so negativ wie zuletzt im August 2012. Drohende Kurzarbeit und steigende Arbeitslosenzahlen schlügen auf die eigene Einkommenserwartung durch. “Die Angst vor dem Jobverlust hat stark zugenommen”, sagte Bürkl. Handel, Hersteller und Dienstleister müssten sich auf eine Rezession einstellen./mac/DP/stk