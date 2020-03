23:05 | 12.03.2020

VIRUS/Halbleiteraktien unter Druck – Broadcom kassiert Umsatzausblick ein

SAN JOSE (dpa-AFX) – Der Halbleiterkonzern Broadcom zieht seinen Umsatzausblick für das laufende Jahr zurück. Dem Zulieferer von Apple fehle aufgrund des neuartigen Coronavirus die Sichtbarkeit, das Erlösniveau abzuschätzen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Die Aktie stürzte im nachbörslichen New Yorker Handel nach einem desaströsen Donnerstag weiter ab. Auch die Wettbewerber AMD und Nvidia stürzten ein. In den drei Monaten bis zum zweiten Februar erlöste Broadcom 5,86 Milliarden US-Dollar (5,25 Milliarden Euro), teilte der Konzern weiter mit – zu 5,79 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 5,25 US-Dollar, zu 5,55 US-Dollar im Vorjahreszeitraum./fba