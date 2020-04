19:05 | 11.04.2020

VIRUS/In Italien klettert die Zahl der Corona-Fälle auf über 150 000

ROM (dpa-AFX) – Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten ist in Italien auf mehr als 150 000 Menschen geklettert. Außerdem meldete der Zivilschutz in Rom am Samstag mit 619 Toten innerhalb von 24 Stunden eine wieder leicht gestiegene Zahl von Opfern. Insgesamt registrierten die Behörden seit dem Beginn der Corona-Welle im Februar bis jetzt 19 468 Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit. 152 271 Menschen wurden in Italien positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Rund 32 500 Menschen sind wieder genesen. Die Werte unterstreichen das Gewicht der Mahnungen von Experten aus den vergangenen Tagen, dass das Land die Viruswelle noch nicht überwunden habe. Auch Politiker hatten die 60 Millionen Bürger am Freitag und Samstag aufgerufen, unbedingt über Ostern zu Hause zu bleiben und die Ausgangsverbote zu beachten. Die Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte das Maßnahmenpaket im Kampf gegen die Corona-Krise am Freitag um rund drei Wochen bis zu 3. Mai verlängert. Auch viele Unternehmen sind aus Gründen des Gesundheitsschutzes weiter geschlossen./pky/DP/stk