16:20 | 03.03.2020

VIRUS/Macron: Schutzmasken werden in Frankreich beschlagnahmt

PARIS (dpa-AFX) – Im Kampf gegen die Covid-19-Epidemie werden in Frankreich Schutzmasken beschlagnahmt. Das betreffe Lagerbestände und die laufende Herstellung, teilte Staatschef Emmanuel Macron am Dienstag via Twitter mit. Die Masken sollten an Beschäftigte im Gesundheitssektor sowie Bürger verteilt werden, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert seien, so der Staatspräsident. In Frankreich waren nach offiziellen Angaben mehr als 200 Sars-CoV-2-Infektionen erfasst. Vier Menschen starben bisher./cb/DP/stw