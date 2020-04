5:24 | 06.04.2020

VIRUS/Präsident Trump: Amerikaner sollen für medizinisches Personal beten

WASHINGTON (dpa-AFX) – US-Präsident Donald Trump hat die Amerikaner angesichts der verheerenden Corona-Epidemie aufgefordert, für Krankenschwestern und Ärzte zu beten. Die Mitarbeiter im Gesundheitswesens zögen jeden Tag trotz “enormer Gefahr” gegen das Coronavirus “in den Krieg”, sagte Trump am Sonntagabend (Ortszeit) im Weißen Haus vor Journalisten. “Es ist ein sehr harter Feind”, sagte Trump. Der Präsident dankte ausdrücklich auch den Angestellten von Logistikunternehmen und Einzelhändlern, die die Versorgung im Land aufrecht erhielten. Mit Blick auf das bevorstehende Osterfest sagte Trump: “Ich würde darum bitten, dass alle Amerikaner beten für die heldenhaften Ärzte und Krankenschwestern, für die Lasterfahrer, für die Angestellten im Supermarkt und für alle, die in dieser Schlacht kämpfen.” In den USA gab es bis Sonntag mehr als 300 000 bekannte Infektionen mit Sars-CoV-2. Knapp 10 000 Menschen sind infolge der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, wie Daten der Universität Johns Hopkins zeigten./jbz/DP/zb