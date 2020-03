22:45 | 12.03.2020

VIRUS/Presse: Formel-1-Auftakt in Melbourne abgesagt

MELBOURNE (dpa-AFX) – Nach dem Coronavirus-Fall bei McLaren haben sich die Formel-1-Verantwortlichen dem Fachmagazin “Auto, Motor und Sport” zufolge für eine kurzfristige Absage des Saisonauftakts in Melbourne entschieden. Ein offizielles Statement von Motorsport-Weltverband FIA und Formel-1-Eigner Liberty Media werde in Kürze erwartet. Auch das eine Woche nach dem Grand Prix in Melbourne geplante zweite Saisonrennen in Bahrain am 22. März sei von der Streichung bedroht. Der englische Traditionsrennstall McLaren hatte am Donnerstag den ersten Coronavirus-Fall im Fahrerlager bekanntgegeben. Daraufhin zog McLaren sein Team für den am Sonntag geplanten Saisonauftakt zurück./mom/DP/fba