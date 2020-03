10:46 | 17.03.2020

VIRUS/RKI: Jetzt ‘hohe’ Gefährdung durch Coronavirus in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) – Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt die Gefährdung durch das Coronavirus für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland nun als “hoch” ein. Das sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. Als Gründe nannte Wieler steigende Fallzahlen sowie Alarmsignale aus öffentlichen Gesundheitsdiensten und von Kliniken. Zudem gebe es immer mehr Fälle, die nicht mehr auf bekannte Fälle zurückgeführt werden könnten. Wieler appellierte an die Krankenhäuser, ihre Kapazitäten auf Intensivstationen auszubauen. Bislang hatte das RKI insgesamt von einer “mäßigen” Gefährdung in Deutschland gesprochen./vf/DP/jha