8:09 | 13.03.2020

VIRUS/Schulschließungen: Ministerin rechnet heute mit Entscheidung für NRW

DÜSSELDORF (dpa-AFX) – Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) rechnet für den heutigen Freitag mit einer Entscheidung über Schulschließungen. Auch über Kitas in NRW solle in diesem Zusammenhang entschieden werden, sagte Gebauer am Morgen bei WDR5. Zuvor war am Freitag bekannt geworden, dass im Saarland und Bayern ab Montag Schulen und Kitas bis zu den Osterferien geschlossen bleiben. Gebauer geht davon aus, dass das Kabinett in NRW – das heute Vormittag zusammen tritt – zu einer Entscheidung kommt. Die Ministerin betonte, dass Schulen “Orte sozialer Kontakte” seien, wie sie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag angesprochen habe. Merkel hatte gesagt, man solle zur Zeit möglichst auf soziale Kontakte verzichten, um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen. Die Schulministerin sagte, dass bei möglichen Schulschließungen ab Montag auf einen Schlag 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche ohne geregelte Betreuung wären. “Großeltern können nicht dazu gezogen werden” um zu helfen, sagte Gebauer – denn die sollten ja gerade geschützt werden. Die Frage sei, wie man dann mit Kindern umgehe, die Betreuung brauchten./aus/DP/jha