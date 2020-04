19:21 | 15.04.2020

VIRUS/Söder: Entscheidung über Bundesliga-‘Geisterspiele’ noch offen

BERLIN (dpa-AFX) – Ob und ab wann in der Fußball-Bundesliga wieder ein Spielbetrieb ohne Publikum möglich sein wird, muss nach Worten von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) noch diskutiert werden. “Bundesliga war heute kein Thema”, sagte Söder am Mittwoch nach knapp vierstündigen Beratungen von Bund und Ländern. Die Liga selber überlege ja und arbeite an Sicherheitskonzepten. “Das wird sicherlich dann demnächst ein Thema sein, darüber zu reden, ob, in welcher Form “Geisterspiele” möglich sind.” Das werde man dann noch diskutieren./bk/rm/ctt/had/hoe/sam/sk/hrz/DP/fba