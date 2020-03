8:51 | 28.03.2020

VIRUS/Trump: Nächste Woche Gespräche zur Lockerung von Corona-Richtlinien

WASHINGTON (dpa-AFX) – US-Präsident Donald Trump will Anfang kommender Woche mit seinen Experten Gespräche zur möglichen Lockerung der restriktiven Richtlinien im Kampf gegen das Coronavirus führen. Die US-Wirtschaft sollte “sobald wie möglich” wieder offen für Geschäfte sein, sagte Trump am Freitagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. Dies müsse allerdings auch “sicher” sein, sagte Trump. “Priorität haben Leben und Sicherheit, dann die Wirtschaft.” Anders als noch Anfang der Woche wollte sich Trump nicht auf ein genaues Datum festlegen. Er hoffe, es werde nicht Monate dauern, sagte Trump. “Ich hoffe, es verschwindet schneller”, sagte er mit Blick auf das Virus. Am Dienstag hatte er noch gesagt, er wolle die weitgehende Stilllegung des Landes bis Ostern aufgehoben sehen. Die auch von den Bundesstaaten verhängten Beschränkungen des öffentlichen Lebens lassen einen Einbruch der US-Wirtschaft befürchten. Trumps Regierung prüft inzwischen eine gebietsweise Lockerung der Beschränkungen. Es sei wichtig, über die Teile des Landes zu sprechen, die bislang kaum von der Coronavirus-Epidemie betroffen seien, sagte Trump. Die Regierung will das Land dafür in Bezirke mit niedrigem, mäßigem und hohem Risiko einteilen. Kritiker befürchten allerdings, eine Aufhebung der Beschränkungen für Bürger und Unternehmen in manchen Landesteilen könnte die Verbreitung des Virus wieder beschleunigen, zumal es zwischen den Landesteilen keine Grenzen gibt. Das Virus Sars-CoV-2 kann auch von Personen übertragen werden, die keine Symptome haben./jbz/DP/men