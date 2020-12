10:42 | 14.12.2020

Vivendi interessiert an französischem Verlag von Gruner + Jahr

HAMBURG/PARIS (dpa-AFX) – Der Hamburger Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr will seine französische Magazinsparte verkaufen und ist dazu mit dem französischen Medienkonzern Vivendi im Gespräch. Es seien Verkaufsgespräche über das Tochterunternehmen Prisma Media in Paris begonnen worden, teilte Gruner + Jahr am Montag mit. Von Vivendi hieß es, dass es in den Gesprächen um eine mögliche Komplettübernahme von 100 Prozent gehe. Prisma Media gilt als führender Publikumszeitschriftenverlag in Frankreich, bekannte Titel sind “Femme Actuelle”, “Geo” und “Télé-Loisirs”. Zum Stand der Verhandlungen wurden keine weiteren Angaben gemacht. In den vergangenen Jahren hatte sich Gruner + Jahr (“Stern”, “Gala”) bereits aus mehreren Zeitschriften-Märkten im Ausland zurückgezogen, darunter aus den Niederlanden, Spanien und Österreich. Der Hamburger Verlag will sich stärker auf den heimischen Markt konzentrieren. Gruner + Jahr zählt zum Bertelsmann-Konzern. Dieser stieß eine Allianz seiner Sparten wie TV, Zeitschriften, Buch und Musik an – die Bereiche arbeiten verstärkt inhaltlich zusammen, um Synergien zu bilden./rin/DP/stw