17:43 | 18.09.2020

Vize-Meister Dortmund startet gegen Gladbach in Bundesliga-Saison

BERLIN (dpa-AFX) – Einen Tag nach dem Eröffnungsspiel zwischen Rekordmeister FC Bayern München und dem FC Schalke 04 startet auch Borussia Dortmund in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Der Vize-Meister empfängt an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky ) im Top-Spiel den Vorjahresvierten Borussia Mönchengladbach. Zu der Partie sind 10 000 Zuschauer zugelassen und damit so viele wie in keinem anderen Stadion am ersten Spieltag. Wegen der Coronavirus-Beschränkungen darf die Besucherkapazität zu maximal 20 Prozent ausgelastet werden. Zuvor stehen ab 15.30 Uhr bereits fünf Partien auf dem Programm, darunter auch die Spiele der Aufsteiger Arminia Bielefeld und VfB Stuttgart. Bielefeld ist bei Eintracht Frankfurt zu Gast, Stuttgart empfängt den SC Freiburg./mkl/DP/stw