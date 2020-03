10:40 | 17.03.2020

Volksbanken trotz widriger Umstände mit Gewinnplus

FRANKFURT (dpa-AFX) – Deutschlands Volks- und Raiffeisenbanken haben das Jahr 2019 trotz zusätzlicher Belastungen mit einem Gewinnplus abgeschlossen. Unter dem Strich verdienten die 841 Genossenschaftsbanken zusammen 2,2 Milliarden Euro, wie der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) am Dienstag anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Hauptgrund der positiven Entwicklung: Kräftige Kursgewinne im Wertpapierbestand. Ein Jahr zuvor hatten die damals noch 875 Institute rund 1,9 Milliarden Euro Überschuss verbucht. “Für die Kreditwirtschaft mischen sich Negativzinsen, die flache Zinsstruktur und der intensive Wettbewerb zu einem schwer verdaulichen Cocktail”, bilanzierte BVR-Präsidentin Marija Kolak. Die Institute sind zusätzlich gefordert, weil sie viel Geld in die Hand nehmen müssen, um ihre Dienstleistungen digitaler zu machen. Für das laufende Jahr rechnet der BVR mit einem schwächeren Ergebnis der Volks- und Raiffeisenbanken – zumal weitere Belastungen wie der konjunkturelle Abschwung in Folge der Corona-Pandemie hinzukommen./ben/DP/jha