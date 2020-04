20:09 | 22.04.2020

Volkswagen will US-Produktion Anfang Mai wieder starten

CHATTANOOGA (dpa-AFX) – Der deutsche Autoriese Volkswagen will die wegen der Corona-Krise pausierende Produktion in seinem US-Werk in Tennessee ab 3. Mai schrittweise wieder aufnehmen. “Wir haben die vergangenen sechs Wochen genutzt, um strikte Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen”, teilte Werksleiter Tom du Plessis am Mittwoch in Chattanooga mit. Der Schritt erfolge im Einklang mit gelockerten Corona-Richtlinien der örtlichen Behörden. VW hatte die Bänder wegen der Pandemie am 21. März angehalten. In Chattanooga sind insgesamt rund 3800 Mitarbeiter beschäftigt. Die meisten davon hatte VW zuletzt in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt./hbr/DP/he