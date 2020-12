17:09 | 12.12.2020

Von der Leyen: EU hebt Klimaschutz auf neues Level

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) – EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat beim digitalen UN-Klimagipfel weltweiten Klimaschutz angemahnt. Sie sei froh über die Einigung der 27 EU-Staaten vom Vortag, “Klimaschutz auf ein neues Ehrgeiz-Level zu heben”, sagte von der Leyen am Samstag. Dies sei ein Startschuss dafür, Klimaschutz in Wirtschaft und Gesellschaft voranzubringen. Die Staats- und Regierungschefs hatten sich nach mühsamen Verhandlungen darauf geeinigt, bis 2030 die Treibhausgas-Emissionen um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Bisher lag das Ziel bei 40 Prozent. “Es ist uns ernst damit, unsere Wirtschaft auf einen nachhaltigeren Weg zu bringen”, sagte von der Leyen. Aber Europa sei für weniger als zehn Prozent der weltweiten Treibhausgase verantwortlich. Klimawandel sei eine Aufgabe nicht nur für Europa, sondern die Menschheit. “Es muss sich viel ändern, damit der Planet für die nächste Generation der gleiche bleiben kann”, sagte sie. Es gehe auch darum, die biologische Vielfalt zu bewahren und eine neue Kreislaufwirtschaft zu schaffen, die Arbeitsplätze und Wohlstand bringe und gleichzeitig die Natur schütze./ted/DP/nas