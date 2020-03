23:36 | 11.03.2020

Von der Leyen sagt Reise nach Athen wegen Coronavirus-Situation ab

BRÜSSEL (dpa-AFX) – Wegen der drastischen Maßnahmen Italiens im Kampf gegen das neuartige Coronavirus hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kurzfristig ihre Reise nach Athen abgesagt. Dies habe sie mit Blick auf die “sich entwickelnde Situation in Europa in Bezug auf Covid-19” in Übereinstimmung mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis entschieden, schrieb die CDU-Politikerin am späten Mittwochabend auf Twitter. Stattdessen wolle sie sich auf die Koordinierung der EU-Maßnahmen gegen das Virus und seine Folgen konzentrieren. Ursprünglich wollte von der Leyen am Donnerstag eine Lösung für die unbegleiteten Minderjährigen in den Flüchtlingslagern in Griechenland vorantreiben. Zusammen mit Mitsotakis war ein Besuch in einer Unterkunft für unbegleitete minderjährige Migranten geplant. Die Reise soll nachgeholt werden. Der italienische Premierminister Giuseppe Conte hatte am Mittwochabend einschneidende Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus verkündet. Bars, Restaurants und fast alle Geschäfte des Landes müssten schließen. Nur Supermärkte und Apotheken seien weiter geöffnet. Auch in Griechenland wurde das Notfalllevel hochgestuft./wim/DP/fba